Politie waarschuwt voor autodiefstallen

Steeds meer auto’s hebben een “slimme” autosleutel met een zogenaamde ‘keyless entry’ of een variant daarvan. Het betreft een systeem wat toegang verschaft en de motor kan starten zonder een sleutel om te hoeven draaien. De auto gaat automatisch open als u in de buurt komt. Dieven zijn in staat om het signaal van de autosleutel vanaf buiten op te vangen, terwijl de sleutel bij u binnen hangt.



Keyless entry?

Deze toegangsmogelijkheid is vrij simpel te verijdelen. Door de sleutel in een metalen voorwerp als een blik of een speciaal etui in huis te bewaren is het niet mogelijk. Ook kan de toegangsmogelijkheid bij de dealer worden uitgeschakeld. Het CCV (https://hetccv.nl/keurmerken/particulier/auto-motor-en-scooter-beveiliging/keyless-entry/start-en-relay-attack/) geeft op hun website diverse tips om diefstal van keyless entry voertuigen te voorkomen.



Twijfel niet en bel 112

Ziet u een verdachte situatie, mensen rondstruinen of verdachte voertuigen? Geef het meteen door aan de politie via 112. Onthoud daarbij kenmerken zoals het signalement van de mogelijke dader of een kenteken. Als u zich op een later moment opmerkelijke zaken herinnert, kunt u die aan de politie doorspelen via telefoonnummer 0900-8844 voor niet-spoedeisende zaken.