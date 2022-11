Slachtoffer (16) zwaargewond na steekincident Alberdingk Thijmstraat

Twee jongens kwamen bij een tramhalte in de Alberdingk Thijmstraat een oude bekende tegen. De drie raakten in gesprek wat uitmondden in een woordenwisseling en een worsteling. Het oudste slachtoffer werd hierbij gestoken in zijn bovenarm en het jongste slachtoffer van 16 jaar in zijn buik. De verdachte ging er vervolgens vandoor, echter kon hij niet veel later door de politie in zijn woning worden aangehouden. De twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.

Binnenkort wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.