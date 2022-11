Zware mishandeling Asmanweg: getuigen gezocht

De 16-jarige jongen liep omstreeks 14.25 uur op de Asmanweg naar de tramhalte Loosduinseweg. Bij de halte zag hij dat een man en een vrouw ruzie maakten. De jongen probeerde de ruzie te sussen, maar de man begon tegen de jongen te schreeuwen. De jongen liep vervolgens weg.

Terwijl de jongen wegliep in de richting van tramhalte Monstersestraat, werd hij van achteren plotseling hard geschopt. Daardoor viel hij voorover op straat. Toen hij overeind probeerde te komen, zag hij dat de man die hij eerder bij de tramhalte aangesproken had naast hem stond. Terwijl de 16- jarige jongen nog op de grond lag, schopte de man hem hard tegen zijn hoofd. De vrouw hield de man tegen toen hij hiermee door wilde gaan. De jongen zag op dit moment kans om op te staan, waarna hij wegliep naar de tramhalte Monstersestraat. Hij is later voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan.

Signalementen

Van de man, die met een Oost Europees accent sprak, is het volgende signalement bekend:

Ongeveer 1.85 meter lang

Naar schatting 25 jaar oud

Blanke huidskleur

Bruine stoppelbaard

Lichtgrijze joggingsbroek

Lichtgrijze trui of lichtgrijs vest

Donker gekleurde schoenen

Van de vrouw, die met hetzelfde accent sprak, is het volgende signalement bekend:

Zo’n 1.70 meter lang

Lange, rode jas

Donkere broek

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en is dringend op zoek naar getuigen. Heeft u op dinsdag 11 oktober iets opvallends gezien in de omgeving van de Asmanweg? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Via de onderstaande actieknoppen kunt u contact met ons opnemen.

Uw tips of camerabeelden kunt u doorgeven via het tipformulier.