389 kilo cobra's in woning gevonden

Illegaal vuurwerk zoals de Cobra 6 heeft een grote ontploffingskracht en is levensgevaarlijk, zeker in grote hoeveelheden. Daarmee is het opslaan van dit vuurwerk in een woonwijk een enorm gevaar voor omliggende woningen.

Houd uw wijk veilig door te melden

De politie had informatie gekregen dat deze verdachte mogelijk in het bezit was van deze grote hoeveelheid vuurwerk. Hebt u een vermoeden dat in uw buurt illegaal vuurwerk wordt opgeslagen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Melden kan ook anoniem via 0800-7000.