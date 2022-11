Getuigen gezocht beroving ’s-Hertogenbosch

Het is vrijdag 11-11 in ’s-Hertogenbosch, een dag waarop carnaval vierend Oeteldonk in grote getalen de binnenstad opzoekt om de start van het carnaval seizoen te vieren. Zo ook een jongeman van 17 jaar oud. Het is 20.30 uur wanneer de jongen het carnavalsgedruis voor gezien houdt en vanuit de Sint-Janssingel naar het Bolwerk op de Sint-Janssingel loopt waar hij eerder die dag zijn fiets heeft neergezet.

Bedreiging met een mes

Als hij een groep van jongens voorbijloopt wordt hij door een aantal van hen aangesproken. Ze zijn uit op zijn spullen. De jongen trek zich daar niets van aan en loopt door. Twee jongens houden hem vervolgens tegen. Een van de jongen laat dan een steekwapen zien en vraagt hem op een dringende manier nogmaals om zijn spullen af te geven. De jongen beseft dan dat het menens is en geeft zijn spullen die hij op zak had af.

Gele scooter

De twee overvallers gaan er dan vandoor. De jongen met het mes stapt op een gele scooter waarna er nog een persoon bij hem achterop stapt. Een andere jongen stapt op een scooter met voorop een windscherm. De rest van de groep stapt op verschillende fietsen en vlucht via de Buitenhaven weg.

Signalement

De bestuurder van de scooter en ook de persoon met het steekwapen was lang van postuur en had opgeschoren donkerblond haar. De jongen die achter op de scooter zat was gezet en kleiner dan de bestuurder. Alle jongens droegen een trainingspak en donkere hoodies. Opvallend was dat de bestuurder en de passagier van de gele scooter ouder waren (20-30 jaar) dan de rest van de jongens (16-18 jaar).

Iets gezien?

De recherche is druk bezig met het onderzoek. Wij vragen getuigen zich te melden. Hebt u iets gezien van de beroving op vrijdag 11 november ten hoogte van het Bolwerk in ‘s-Hertogenbosch, dan komen we graag met u in contact. Ook als u andere informatie hebt of camerabeelden uit de buurt horen we het graag. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.