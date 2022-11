Getuigen gezocht brandstichting Grave

Een man parkeert op zondag 13 november rond 18.15 uur zijn auto aan de Oliestraat in Grave. Rond 23.20 hoort hij een harde doffe knal. De man besteedde hier verder geen aandacht aan totdat er niet lang daarna een brandalarm af gaat in het wooncomplex waar hij zich bevindt aan de Oliestraat. De man doet de deur open en ziet tot zijn schrik rook in de gang. Ook ziet hij de vlammen buiten tegen de ruiten van de woning aanslaan. De autobrand is overgeslagen naar de gevel van de woningen. Samen met zijn vriendin weet hij de woning veilig te verlaten.

Bewoners van een andere woning hebben minder geluk. Zij hebben rook ingeademd en moeten door een ambulance worden nagekeken.

Brandstichting

De brandweer kreeg de brand snel onder controle. De auto is volledig uitgebrand en de woningen hebben rookschade en schade aan de ruiten. Uit een eerste onderzoek bleek dat er sprake is van brandstichting en dat de auto door iemand is aangestoken.

Onze vraag is uiteraard wie dit heeft gedaan? En waarom doet iemand dit? En waarom neemt deze persoon bewust het risico dat er mensen ernstig gewond raken...of erger?

Iets gezien?

De recherche is druk bezig met het onderzoek. Wij vragen getuigen zich te melden. Hebt u iets gezien van de brandstichting in Grave dan komen we graag met u in contact. Ook als u andere informatie hebt of camerabeelden uit de buurt horen we het graag. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.