Politie onderzoekt melding van steekincident in Urmond

De melding kwam rond 3.30 uur bij de politie binnen. Vermoedelijk is bij een ruzie tussen man en vrouw de man lichtgewond geraakt. Dat is mogelijk gebeurd nadat hij werd geraakt door een scherp voorwerp. Het is onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De man is geadviseerd om naar de huisartsenpost te gaan om zich te laten behandelen. Het politieonderzoek is afgerond.