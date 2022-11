Een verdachte aangehouden na vuurwerkvondst

Tijdens een onderzoek in twee woningen is ruim tweehonderd kilogram professioneel vuurwerk aangetroffen. Dit betrof vuurwerk van de zwaarste categorie. Ook was de verdachte in bezit van tweeduizend nitraten en is er vuurwerk gevonden waar aanpassingen aan zijn gedaan. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie moest er aan te pas komen om dit vuurwerk veilig op te ruimen.



Illegale opslag vuurwerk

Het opslaan van grote hoeveelheid vuurwerk in een woning of garage is levensgevaarlijk. Brand- en ontploffingsgevaar liggen op de loer. Vermoedt u bij u in de buurt een illegale opslag van vuurwerk, twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2022519326 ^QB