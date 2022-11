Verdachten aangehouden na verzoek Finse politie

Ook werden twee 29-jarige mannen uit Vianen en Waddinxveen aangehouden en een 36-jarige man uit Lopikerkapel. De aanhoudingen zijn het resultaat van intensieve samenwerking tussen de Finse en Nederlandse politie. De Finse autoriteiten hebben verzocht om overlevering van de aangehouden verdachten.

Bestuurlijke sluiting

Op 1 september werd een bedrijfspand aan de Floraweg na een bestuurlijke controle gesloten. In het bedrijfspand aan de Floraweg werd geld aangetroffen en spullen die worden gebruikt bij het vervaardigen van drugs. In het onderzoek naar verdovende middelen dat de Finse politie uitvoert komt nu ook dit bedrijfspand aan de Floraweg naar voren; de aanleiding dat dit verzoek van aanhouding en doorzoeking door de Finse politie is gedaan.

Wat is ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Criminelen misbruiken burgers, ondernemers, diensten, instellingen en bedrijven voor hun eigen gewin en belang. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar. Burgers en ondernemers komen(soms onder dwang) in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Daarnaast kunnen bewoners in hun wijk worden geconfronteerd met intimidatie, geweld, maar ook risico’s op brand door hennepkwekerijen, drugslabs en milieuvervuiling door drugsdumpingen.

Melden helpt

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.