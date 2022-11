Getuigen gezocht na brand bij café

Rond 04.30 uur kwam de melding van de brand binnen. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en de mogelijke dader(s).

Iets gezien?

De politie vraagt getuigen zich te melden. Hebt u iets gezien wat dit onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met de politie. Ook als u andere informatie hebt of camerabeelden uit de buurt, hoort de politie dit graag. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.