Getuigen valpartij Nieuwe Haven gezocht

Rond 23.30 uur kwam de melding binnen dat een vrouw gewond op straat lag. Toen de agenten aankwamen bij het slachtoffer bleek zij van het balkon van de derde verdieping te zijn gevallen/gesprongen. Mogelijk heeft er een misdrijf plaatsgevonden. Mede hierdoor, is een 34-jarige verdachte aangehouden en zit nog vast. De vrouw is aan haar verwondingen behandeld in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het mogelijke misdrijf.

Getuigenoproep

De politie wil graag getuigen spreken die meer kunnen vertellen over het incident. Hebt u iets gezien of gehoord in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 november op de Nieuwe Haven en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op. Dit kan via 0800-6070 of anoniem via M. 0800-7000. Het is eveneens mogelijk om het tipformulier in te vullen. Tevens kunt u hierin camerabeelden uploaden.