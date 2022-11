Politie stelt onderzoek in naar zware mishandeling

Het slachtoffer is met letsel aan longen en ribben opgenomen in het ziekenhuis. De mishandeling vond plaats voor een pinautomaat waarbij drie verdachten betrokken zijn. Zij zijn na de mishandeling met de fiets weggegaan. Het gaat om drie jonge mannen waarvan er twee een Noordafrikaans uiterlijk hebben.. Een van de drie droeg een rugzak met een groen vlak op de achterkant. De politie komt heel graag in contact met getuigen van deze mishandeling. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek, belt u dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.