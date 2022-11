Auto gestolen onder bedreiging vuurwapen

Rond 21.30 uur stapte het slachtoffer in haar auto op de parkeerplaats op de Cello. Zij werd verrast door twee mannen die in haar auto stapten. De mannen hadden zwarte kleding aan en bivakmutsen op. Eén van de mannen richtte een vuurwapen op het slachtoffer en vertelde haar dat ze uit moest stappen. Het slachtoffer volgde de instructie op en zag de twee mannen met haar grijze Volkswagen Polo wegrijden in de richting van de Aubade en Houtveldweg.

De politie doet onderzoek naar de beroving. Heeft u iets gezien of gehoord dat verband kan houden met dit incident? Neem contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2022239980