Woning Purmerend beschoten, getuigen gezocht

De politie ontdekte in de woning meerdere kogelgaten en vond hulzen op straat. Ter plaatse is sporenonderzoek verricht rondom de locatie van de woning. De recherche onderzoekt of de beschieting verband houdt met eerdere incidenten die dit jaar in dezelfde straat plaatsvonden.

Getuigen gezocht

Wat precies de aanleiding is geweest van de beschieting wordt verder onderzocht. De recherche komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of meer informatie? Beschikt u over beelden? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden.

Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022223962