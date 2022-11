Fietstaxi te water Herengracht; politie zoekt getuigen

Getuigen ongeval gezocht

​​​​​​​Hoe de bestuurder te water is geraakt, wordt onderzocht door de politie. De politie komt daarom graag in contact met getuigen die het ongeval hebben gezien. De fietstaxi is wit van kleur, heeft een rood dak en heeft opvallend veel stickers. De bestuurder droeg een felgele reflecterende jas. Heeft u het ongeval gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld daarbij onderstaand registratienummer.

2022243079