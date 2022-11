Grote vuurwerkvondst na Meld Misdaad Anoniem melding

Je wil je niet voorstellen wat er had kunnen gebeuren als dit vuurwerk, waaronder cakeboxen en een grote hoeveelheid cobra’s, was ontploft. We zijn dan ook blij dat iemand dit gemeld heeft. Er is een 58-jarige man aangehouden op verdenking van handel in en bezit van illegaal vuurwerk.

Het als particulier bezitten van professioneel vuurwerk is verboden en de opslag hiervan is een groot gevaar voor de omgeving. Weet jij waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen, meld het dan bij de politie 0900-8844. Anoniem melden kan ook bij Bel M (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000.