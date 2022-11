Politie onderzoekt straatroof en zoekt getuigen

De aangever, een 11-jarige jongen uit Den Haag, stapte even voor 14.00 uur bij de Beresteinlaan in tram 9 en stapte even later uit bij de halte Dynamostraat. Een jongen die in dezelfde tram zat, stapte ook uit bij deze halte en liep achter de 11-jarige jongen aan. De jongen bleef het slachtoffer volgen en op de Televisiestraat trok hij plotseling de tas van de schouder van het slachtoffer. De dader rende vervolgens weg in de richting van de Fruitweg.

Signalement van de verdachte

De politie is op zoek naar een jongen tussen de 15 en 17 jaar, met een lichtbruine huidskleur, tussen de 1.70 en 1.75 m lang, met een normaal postuur. Zijn haar was aan de zij- en achterkanten van het hoofd opgeschoren en krullend aan de bovenkant van het hoofd. Hij droeg een zwart trainingsjack van de voetbalclub Esdo.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen. Volgens de aangever liepen er twee voetgangers en waren er enkele fietsers in de Televisiestraat op het moment van de straatroof. Mogelijk zijn er ook mensen die de verdachte in de tram hebben gezien. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 -7000 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.