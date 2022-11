Overval op tankstation aan de Vaanweg

Het is omstreeks 02.00 uur in de nacht als de 46-jarige kassamedewerkster van het pompstation iemand binnen ziet lopen. De jongeman is in het donker gekleed en de medewerkster kan alleen zijn ogen zien. Dan loopt hij dreigend op haar af met vermoedelijk een vuurwapen in zijn handen en zegt dat het een overval is. De medewerkster geeft aan dat ze de politie al heeft gealarmeerd waarop de jongeman rechtsomkeer het pompstation uitloopt in de richting van de Oldegaarde.



Heeft u iets gezien of gehoord van deze overval? Of heeft u camerabeelden? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande manieren.