Zeven aanhoudingen na mishandeling en vernedering in voetbalstadion

Op 24 juli was in voetbalstadion De Kuip een vriendschappelijke wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Lyon. Een 21- jarige jongen was hiervoor samen met zijn 16- jarige broertje vanuit Groningen naar Rotterdam gekomen. Dit 16-jarige broertje had na lang sparen twee kaartjes voor deze wedstrijd kunnen kopen. Beiden jongens waren al jaren Feyenoordfan maar hadden zelden een wedstrijd van Feyenoord in De Kuip bij kunnen wonen. Door omstandigheden had de 21-jarige jongen deze dag alleen een sportbroek met FC Groningenlogo bij zich en had die dus ook aan in het voetbalstadion tijdens de wedstrijd.



Ongeveer een half uur na het begin van de wedstrijd kwam een zevental Feyenoordsupporters op de 21-jarige jongen aflopen. Ze sloegen hem, scholden hem uit en duwden hem meerdere hard waardoor hij tussen de stoeltjes van de tribune viel. Eén van verdachten trok daarbij de gewraakte sportbroek bij de man uit en nam die mee. Het 16-jarige broertje voelde zich door dit alles enorm geïntimideerd.

Bij het verlaten van het voetbalstadion was de vernedering nog niet ten einde en werd de 21-jarige weer uitgescholden en geduwd.



De man deed aangifte van dit alles, waarna een onderzoek werd gestart. Daarbij kon de identiteit van de zeven verdachten worden achterhaald. Dit najaar zijn zij allemaal aangehouden en gehoord. Het onderzoek welke verdachte welke rol had tijdens het incident is nog in volle gang. Als dat onderzoek is afgerond bepaalt de officier van justitie wie zich voor de rechter zal moeten verantwoorden.