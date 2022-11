Ongeval met gestolen vrachtauto

Door de hulpdiensten werd niemand in het voertuig aangetroffen. Agenten zochten nog lange tijd in de omgeving, maar troffen niemand aan.

Omdat, aan de hand van de gegevens van de vrachtwagen, duidelijk werd dat het voertuig afkomstig was van een bedrijf in Cadzand, namen agenten een kijkje bij het bedrijf. Daar kwamen ze tot de ontdekking dat er een inbraak gepleegd was. Na contact met de eigenaar van het bedrijf bleek dat de vrachtwagen gestolen was. Hij deed aangifte en agenten bekeken beelden van de diefstal op het bedrijfsterrein. Toen konden zij een signalement doorgeven aan hun collega’s en die zochten vervolgens verder naar de vermeende dief.

Een man die voldeed aan het signalement werd later aangetroffen op de Zeedijk in Borssele. Hij is aangehouden als verdachte van het stelen van de vrachtauto en het verlaten van een plek waar hij een ongeval had veroorzaakt. Het betreft een 34-jarige man uit Rotterdam. Omdat de verdachte gebeten werd door een politiehond is de verdachte overgebracht naar het ziekenhuis. Hij wordt daar behandeld aan de bijtwond die hij opliep. Daarna brengen agenten hem over naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij verhoord door rechercheurs.