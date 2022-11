Getuigen gezocht inbraak supermarkt Hilversum

Rond 03:05 uur worden buurtbewoners wakker van harde knallen. Het bleek te gaan om vuurwerk waarmee een deur van een winkel werd vernield. Daardoor kregen de twee daders toegang tot de winkel waar ze goederen ontvreemden. Door getuigen werd gezien dat ze ervan door gingen op een zwarte scooter met spatscherm, in de richting van de hei/Kolhornseweg. Degene die achterop zat, droeg over zijn schouder een grote lichte plasticzak met daarin vermoedelijk de gestolen goederen.

De politie was snel ter plaatsen en heeft met verschillende eenheden in de wijde omgeving gezocht naar de verdachten. Ze werden helaas niet aangetroffen.

Signalement

Er is op dit moment een summier signalement van beide verdachten bekend.



De bestuurder

Droeg een donkere helm

Donkere kleding

De tweede verdachte zat achterop de scooter

Van hem is het volgende bekend

ongeveer 1,75 lang

Smal/dun postuur

droeg een trainingsboek

donkere helm

donkere kleiding

Help mee!

In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar mensen die getuigen zijn geweest van de inbraak, informatie hebben of de twee verdachten hebben zien rijden in Hilversum en omgeving. Ze reden op een zwarte scooter met spatscherm. Opvallend detail is dat de degene die achterop zat een grote lichtkleurige plastic zak over zijn schouders droeg.

Heeft u vannacht in deze buurt een scooter zien rijden met de signalementen van de verdachten? Neem dan contact op met de politie

Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.