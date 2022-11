Recherche zoekt getuigen overval avondwinkel Jan van Galenstraat

Omstreeks 18.25 uur komt de verdachte de avondwinkel binnen. Hij bedreigt een medewerker met een steekwapen en vraagt om geld. Gelukkig weet de medewerker de winkel uit te komen en vlucht de verdachte enige seconden later de winkel uit in de richting van de Bestevaerstraat. Er is vermoedelijk geen buit gemaakt, maar de medewerkers van de avondwinkel zijn zeer aangedaan door het incident.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar dit incident en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of via onderstaande tipformulier. Vermeld dan het proces-verbaalnummer: PL1300-2022246117

Foto: Inter Visual Studio