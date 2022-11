Actie tegen ondermijning en overlast

De actie vond woensdag 16 november plaats tussen 15.30 en 21.00 uur in de omgeving van de parkeerplaats van Silverdome in Zoetermeer. Vuurwerk, overlastgevende jeugd, criminele jeugdgroepen en ondermijning zorgen voor problemen in Zoetermeer. Met deze acties wil de politie de ondermijning en overlast in diverse wijken in Zoetermeer tegengaan.

Met name jeugd

De controle richtte zich met name op jeugd. Scooters zijn gecontroleerd en fietsers werden aangesproken op hun verlichting. Daarnaast zijn er diverse personenauto’s en busjes bekeken en onderzocht. Er zijn meerdere processen-verbaal uitgeschreven waaronder zes WOK-meldingen (wachten op keuring). De bestuurders moeten hun scooters laten keuren binnen een bepaalde periode. De politie schreef dertien bekeuringen uit aan bestuurders, omdat ze hun rijbewijs niet konden tonen. Vier bestuurders reden met hun mobiele telefoon in de hand en een bestuurder had een gladde band. In beide gevallen kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. Verder merkte de politie een bestuurder op met onverantwoord rijgedrag en kreeg iemand proces-verbaal voor het rijden onder invloed. Ook was er een bestuurder die reed met een vals kenteken.

Kentekens scannen

Op de parkeervakken bij de Silverdome in Zoetermeer op de Verheeskade werden weggebruikers in de wijk en op omliggende doorgaande wegen gecontroleerd. Er zijn voor de actie voertuigen met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) ingezet. Met een videocamera en een gespecialiseerd softwareprogramma worden kentekens gescand en vergeleken met zogenoemde hotlisten. Deze geven aan of er iets 'mis' is met het kenteken (gestolen, niet verzekerd etc.). Als er een 'hit' is, wordt het voertuig staande gehouden en worden zowel de bestuurder als de auto gecontroleerd.

Geef signalen van ondermijning door

Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in uw woonomgeving. Met hun verdiende illegale geld kunnen criminelen hun activiteiten uitbreiden en pronken met luxe spullen en geld. Let dus op wanneer u bij u in de buurt signalen van illegale activiteiten ziet. Houd uw buurt veilig en als u vermoedens hebt van criminele activiteiten, meld dit dan bij uw wijkagent. Of neem contact op via 0900-8844. Als u anoniem iets door wilt geven, kan dat via 0800-7000.