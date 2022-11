Tabakswinkel al vijf keer overvallen

De overvaller sloeg toe rond 18.00 uur. Hij mishandelde daarbij een medewerkster en deed een greep uit de kassa. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. Ondanks een zoekslag van de politie ontbreekt van hem ieder spoor. Het bleek de vijfde keer te zijn dat de winkel werd overvallen. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan in de richting van de President Kennedylaan om vervolgens via de Roemen Visscherlaan en een brandgang aan de Kuykenlaan te verdwijnen.

Signalement

Van de dader is een signalement bekend. Het zou gaan om een man met een tenger postuur, ongeveer 1.70 meter lang, hij droeg donkere kleding, een donkere pet en had een sjaal voor zijn gezicht. Was u getuige van de overval? Heeft u de man zien vluchten of woont u in de buurt en heeft u camerabeelden voor de politie beschikbaar? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Vermeld daarbij het zaaknummer 2022305251.