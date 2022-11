Man mishandeld en gediscrimineerd

Zijn verwondingen waren dusdanig dat hij zich in het ziekenhuis moest laten behandelen. De bestuurder reed daarna weg in de richting van het politiebureau, helaas ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Opvallend was dat bij het wegrijden de kofferbak openstond.

De mishandeling vond plaats ter hoogte van een coffeeshop, op de stoep. Vlak daarvoor was de bestuurder van een zwarte auto (in het duurdere segment) van de naastgelegen parkeerplaats de stoep opgereden. Toen de mannen hier een opmerking over maakten, ontstond een woordenwisseling. De bestuurder stapte uit de auto en volgde de twee mannen terwijl hij dreigende bewegingen maakte en ze uitschold. Uiteindelijk leidde dit tot het duwen en slaan. Ten tijde van de mishandeling was het druk op straat, meerdere mensen zouden het voorval hebben gezien, tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld. De slachtoffers hebben de situatie als heel bedreigend ervaren, een van hen is flink gewond. We hopen dan ook dat mensen die informatie of beelden hebben zich bij ons melden. Ook horen wij graag van mensen die weten in welke richting de auto verder is weggereden.