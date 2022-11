Politie doet onderzoek naar steekincident Veendam

Omstreeks 18:15 uur kreeg de politie de melding van een steekincident. Toen de collega’s op de Bocht Oosterdiep aankwamen troffen zij daar het gewonde slachtoffer in het pand. Het gaat om een 35-jarige man uit Veendam. Hij had een steekverwonding zijn rug en is na het steekincident het pand weer ingelopen. De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis om daar aan zijn verwondingen te worden behandeld.

Onderzoek gestart

De politie startte direct een onderzoek en er is met meerdere getuigen gesproken. De verdachte heeft na het steekincident de plaats delict verlaten, maar zijn naam is bij de politie bekend. De politie roept de verdachte dan ook op om zich te melden. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies aan de Bocht Oosterdiep heeft afgespeeld en wat de aanleiding is geweest voor dit steekincident. Op de locatie van het steekincident zijn camerabeelden veiliggesteld.

Getuigen gezocht

Hebt u meer informatie over dit incident of over wat er zich daarvoor heeft afgespeeld? Deel dit met de politie. Ook eventuele camerabeelden waar dit incident op is te zien ontvangen we graag. Dit kunnen camerabeelden zijn van een smartphone, deurbel of een dashcam. Hebt u meer informatie? Bel dan 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier gebruiken.