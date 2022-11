Veel vuurwerk in Swifterbant

De politie kreeg informatie binnen dat in de bij de woning behorende garage veel vuurwerk lag opgeslagen. Uit onderzoek dat agenten instelden, bleek dat te kloppen. In totaal stonden er zestien dozen met vuurwerk met een totaal gewicht van 253 kilo. Het vuurwerk werd afgevoerd en inbeslaggenomen. De eigenaar van de garage is bij de politie bekend, maar nog niet gehoord.



Meld Misdaad Anoniem

Het als particulier bezitten van professioneel vuurwerk is verboden en de opslag hiervan is een groot gevaar voor de omgeving. Weet jij waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen, meld het dan bij de politie 0900-8844. Anoniem melden kan ook bij Bel M (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000.