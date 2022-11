Man gestoken na betrappen autokraker; politie zoekt getuigen

Rond 22:15 uur trokken geluiden voor de woning de aandacht van een man. Buiten de woning trof hij vervolgens een persoon aan die bezig was een auto open te breken. Hierop sprak hij de verdachte aan. Na een woordenwisseling belaagde de verdachte het slachtoffer met een scherp voorwerp, die hierbij meerdere snijwonden opliep. Nadat het slachtoffer zijn woning had bereikt, vluchtte de verdachte in de richting van de Van Sevenbergestraat.

Signalement

De politie is direct een onderzoek gestart en is dringend op zoek naar de verdachte. Deze man heeft een lichte huidskleur, is tussen de 40 en 45 jaar oud en tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. Hij droeg de avond van donderdag 17 november een donkere jas met capuchon, een donkere trainingsbroek en sportschoenen.

Getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van het incident op de Van de Wateringelaan in Voorburg? Of heeft u meer informatie dat kan helpen bij ons onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Van de Wateringelaan en de Van Sevenbergestraat. Deze kunnen gedeeld worden via onderstaand contactformulier.