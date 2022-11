Politie onderzoekt woningoverval

Twee mannen drongen rond 22.00 uur de woning binnen en vertrokken uiteindelijk met onbekende buit. De politie is op zoek naar getuigen.



Signalement verdachte 1:

- licht getinte man, circa 1,90 meter groot, sprak Arabisch-Marokkaans, tenger postuur;

- droeg een zwart mond-neusmasker

- droeg een zwarte jas of hoodie met capuchon;

- droeg een zwarte broek.



Signalement verdachte 2:

- licht getinte man, sprak Nederlands, normaal postuur, stuk kleiner dan man 1;

- droeg een zwart mond-neusmasker;

- geheel in het zwart gekleed.

Vragen:

Woont u in (de omgeving van) de Duitse Poort en heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de avond van donderdag 17 november rond 22.00 uur?

Heeft u rond dit tijdstip wellicht een opvallend voertuig/vervoersmiddel gezien of gehoord?

Heeft u camerabeelden? Dan zijn we benieuwd of er iets opvallends te zien is op uw camerabeelden.

Het kan ook zijn dat de verdachten de omgeving eerder verkend hebben. Heeft u in de afgelopen dagen iets opvallends gezien of gehoord? Dan horen wij dat ook graag.

Neem in dat geval contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).