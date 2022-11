Verdachten herkend en aangehouden mishandeling Utrecht

Wat was er gebeurd?

Een 25-jarige man uit Utrecht, rijdt in de nacht van zondag 3 op maandag 4 juli naar huis. Hij rijdt op een longboard, een extra lang skateboard. Even na 01:30 uur komt hij op het fietspad van de Weg der Verenigde Naties drie jongens tegen. Ze laten hem er niet langs. Er ontstaat een woordenwisseling die uitmondt in een mishandeling. Het slachtoffer wordt geslagen en geschopt, ook wordt zijn skateboard afgepakt en gebruikt om hem mee te slaan. Nadat een van de drie jongens ook nog de telefoon van het slachtoffer weg neemt stopt het geweld en gaan ze er met z'n drieën vandoor.

Verdachten opgepakt

De mishandeling werd gefilmd door een bewakingscamera van een gebouw in de buurt. Deze beelden werden op 24 en 31 augustus getoond in een uitzending van Bureau Hengeveld. Naar aanleiding hiervan werden de verdachten herkend. De verdachten konden begin deze week worden aangehouden. Het gaat om twee 17-jarigen jongens en een 20-jarige man uit Utrecht.

Omdat alle verdachten op de beelden geïdentificeerd zijn, zijn de beelden offline gehaald. De politie vraagt mensen die de beelden nog bezitten om deze niet verder te verspreiden, maar te verwijderen.