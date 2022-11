Ongeregeldheden rondom demonstratie KOZP Staphorst

Er zijn diverse strafbare feiten gepleegd. Op dit moment zijn geen aanhoudingen verricht. De politie is een onderzoek gestart naar het belemmeren van een toegestane demonstratie en of personen gelinkt kunnen worden aan het plegen van deze of andere strafbare feiten. Er zijn aangiftes gedaan van bedreiging, vernieling van een auto en diefstal van goederen uit een auto. De politie beschikt over diverse camerabeelden van de incidenten. Ook roept de politie mensen op die slachtoffer zijn geworden en nog geen contact hebben gezocht, dit alsnog te doen.

De politie heeft vooraf afspraken gemaakt met de demonstranten van KOZP over het begidsen van de demonstranten vanuit Zwolle richting Staphorst. Deze groep was nog onderweg naar Staphorst toen de blokkades werden opgeworpen en de eerste incidenten plaatsvonden. Daardoor was politie-inzet op verschillende locaties noodzakelijk en kon de veiligheid van zowel bezoekers als demonstranten niet meer gewaarborgd worden op het Marktplein in Staphorst. De groep demonstranten is daarop omgekeerd.

De politie betreurt dat de demonstratie verboden moest worden. Het recht om te demonsteren is een groot goed in Nederland.

Getuigenoproep

Heeft u informatie over de ongeregeldheden of over personen die hierbij betrokken waren, deel deze informatie met de politie. Dat kan via 0900-8844. Daarnaast de vraag aan iedereen die camerabeelden heeft van blokkades of ongeregeldheden rondom Staphorst, deze ook te delen met de politie.

