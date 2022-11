Auto mogelijk in brand gestoken

Amsterdam - In de nacht van vrijdag op zaterdag 19 november stond een klein model personenauto in de brand aan het Winterjanpad in Amsterdam-Noord. Omwonenden waarschuwden, rond kwart over één, de brandweer en politie. De auto, het betrof een Fiat 500, brandde geheel uit. Een ernaast geparkeerde auto raakte ook beschadigd.