Twee mannen gewond bij steekpartij Hoogvliet

Een 40-jarige Rotterdammer was op bezoek bij familie en stond in de achtertuin toen een groepje mannen de tuin binnen kwam. Er ontstond een woordenwisseling waarna over en weer is gestoken. De 40-jarige man bleef gewond achter, de andere mannen vluchtten weg.



Agenten hebben de eerste, noodzakelijke medische handelingen uitgevoerd. Ook is een onderzoek ingesteld naar de verdachte. Er is gezocht in de omgeving, ook is in een nabijgelegen woning gezocht. Daar werd de verdachte niet gevonden.



Later in de ochtend heeft een man met steekwonden zich gemeld in een ziekenhuis. Vermoedelijk is dit de andere partij van de steekpartij in Hoogvliet, hier wordt nog onderzoek naar gedaan.



Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht, de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wie welk aandeel in het steekincident heeft. Daarvoor is de politie op zoek naar mensen die meer informatie hebben of getuige zijn geweest. Ook wil de politie graag weten wie de andere mannen waren die bij het steekincident aanwezig waren. Ook zou de politie graag meer te weten komen over de mogelijke aanleiding.



Heeft u informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn of heeft u zaterdagochtend vroeg rond kwart voor drie mannen zien rennen in de omgeving van de Curcumastraat, dan vragen wij u contact op te nemen met de politie via onderstaande conmtactmogelijkheden.