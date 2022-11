Twee automobilisten gewond bij aanrijding, Porsche in beslag genomen

De 22-jarige man uit Rijsenhout verklaarde dat hij ter hoogte van de afslag Kaatsheuvel Zuid reed. Hij zag in zijn binnenspiegel de koplampen van een snel naderende auto die kennelijk zonder af te remmen tegen de achterzijde van zijn auto reed. Door de impact van de botsing werd zijn voertuig naar rechts gedrukt en belandde uiteindelijk net als de tegenpartij in een sloot. Een arts heeft in het ziekenhuis bloed van de verdachte afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed was.