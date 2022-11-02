Apeldoorn’lu kayıp adamın Schalkhaar’da arama çalışması

Ercan Öztürk Pazar günü 28 Mart 2021 tarihinde Apeldoorn’daki evinden saat 16.00 sularında ayrılıp ve bir daha oraya geri gelmemiştir. Olayla ilgili polis soruşturma yürütmüş olup, bu soruşturma maalesef kayıp adamı bulmaya yol açmamıştır/yerini ortaya çıkaramamıştır. Kayıp olayından bir kaç gün sonra Deventer’deki bir evde titizlikle bir inceleme yapılmıştır.

Aralık 2022 tarihinde de Schalkhaar ve civarlarında bir kaç ormanlık alanda arama çalışması yapılmıştır. Bu çalışmadan maalesef o anda bir netice alınmamıştır. Daha sonra polis ormanlık alanda bilinmeyen bir çukura rastlamıştır, fakat bu da bir sonuç vermemiştir. Polis, kayıp Ercan Öztürk ile ilgili soruşturmasını yürütmeye devam edecektir. Polis çeşitli senaryoları açık tutmakla beraber, aradan geçen süreyi göz önünde bulundurarak, kayıp adamın artık hayatta olmadığını ve bir cinayete kurban gittiği ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmektedir. O yüzden olay hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bu bilgileri, ne kadar az olursa olsun, bizimle paylaşmaları önem arz etmektedir.

Kayıp Ercan Öztürk’ün bulunmasını sağlayacak veya soruşturma için önemli olabilecek bilgilere sahip mi siniz? O halde Polis Kriminal Soruşturma Ekibi ile 0900- 8844 veya 0800- 6070 nolu ihbar hattı üzerinden irtibata geçebilirsiniz. İsminizi vermek istemiyorsanız, İsim Belirtmeksizin Suç İhbarında Bulunma (Meld Misdaad Anoniem) numarası olan 0800 – 7000 üzerinden veya direkt olarak Kriminal İstihbarat Ekibi numarası 06-84342029 üzerinden de irtibata geçebilirsiniz.

LTOBI

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Birimi (LTOBI) polis teşkilatının bütün birimleri ve Hollanda Adli Tıp Kurumu (NFI) uzmanlarından oluşan ve karmaşık kayıp soruşturmalarında beraber hareket eden bir çalışma ağıdır. Kayıp kişinin bir suçun kurbanı/mağduru olduğu şüphesi bulunan olaylarda bu birim böylesi bir çalışma yürütüyor. Bu birimin temel çekirdeğini alan çalışması uzmanları, ceset/kan arama köpeklerini komuta edenler dahil, yer radar uzmanları ve Adli Tıp arkeologları ile birlikte kriminal psikologların bir temsili ve coğrafi bilgi sistemleri uzmanları oluşturmaktadır. Her biri kendi alanında uzman ve hepsi, karmaşık kayıp ve cinayet olaylarında, çok tecrübeli. LTOBI belli bir alanda insana ait kalıntıları aramak için görevlendirilebilir. Mevcut koşullara bağlı olarak hangi araç ve gereçlerin uygun olduğuna karar verilmektedir. LTOBI, alan çalışmasının koordine ve yürütülmesi haricinde, coğrafik ve davranış bilimi hususlarına dayalı olarak muhtemel arama alanlarının belirlenmesini/hangi alanlara öncelik verilmesi gerektiği konularında da tavsiyeler vermektedir.

İsminizi açıklamadan Kriminal İstihbarat Birimi ile irtibat

Polis teşkilatının nadir bir birimi olarak Kriminal İstihbarat Birimi (TCI) kendi kaynaklarının kimliğini saklama yetkisine sahiptir. Kendi güvenliğiniz için, kimlik bilgileriniz sadece TCI tarafından bilinmektedir. Kimlik bilgileriniz, polis teşkilatı içindeki ve dışındaki diğer kişilerle paylaşılmaz.

SP