Getuigen gezocht na overal supermarkt in Hooglanderveen

De dader komt de supermarkt binnen, bedreigt een medewerkster met een mes en eist geld. Ze rent weg naar een collega om haar te waarschuwen. Helaas komt de dader op de aanlopende kassière af en eist wederom geld door haar te bedreigen met het mes. Waarop de kassière haar kassalade opent en geld meegeeft. Daarna rent de dader de winkel uit richting de Van Zuilenlaan en de Van Beeklaan. Twee supermarktmedewerkers rennen nog achter hem aan, maar de man bedreigt hen met het mes, waarop zij terugrennen. De dader is daarna mogelijk op een scooter gestapt en weggereden.

Signalement

Het gaat om een man van ongeveer 1.85 meter lang van normaal postuur, met licht getinte huid en donkere ogen. Verder droeg de man:

Een zwarte jas met capuchon

Een zwarte trainingsbroek

Een zwarte bivakmuts

Zwarte handschoenen

Witte sportschoenen met zwarte accenten

En een zwarte stoffen tas met witte opdruk

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van de overval? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.