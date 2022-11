Overval telecomwinkel; politie zoekt getuigen

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek naar deze overval en is op zoek naar getuigen. Met name komt zij graag in contact met de klant die op het moment van de overval in de winkel stond. Maar ook andere mensen die iets gezien hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie. Bent u die klant? Of heeft u iets gezien dat met deze overval te maken kan hebben? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Heeft u de beschikking over een camera in de omgeving van de Kinkerstraat/Da Costalaan/Potgietersweg en staan hier beelden op van de overvaller? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022233005