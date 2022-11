16-jarige Rotterdammer gestoken na ruzie

Rotterdam - Een 16-jarige jongen raakte woensdagavond rond 18.00 zwaar gewond bij een steekincident op de kruising van de Oostzeedijk en de Avenue Concordia. Waarschijnlijk ging aan het steekincident een ruzie in een tram vooraf. Het was een poosje onduidelijk waar het incident precies had plaatsgevonden, omdat de jongen werd aangetroffen op het Haringvliet. Naar de verdachte wordt gezocht.