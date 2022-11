Overval met mes op tankstation in Haelen

De overvaller is vanuit de richting van de Burgemeester Hoebersstraat het tankstation binnengelopen. Opvallend daarbij is dat hij de medewerker van het tankstation in het Engels toesprak. Daarbij dreigde hij met een mes. De overvaller was in het donker gekleed en had een pet op, met daarover een capuchon. Zijn mond en neus was eveneens bedekt. Na de overval is de verdachte met een buit in de richting van de Burgemeester Hoebersstraat weggerend.

Buurtonderzoek

De politie heeft diezelfde avond nog een buurtonderzoek gedaan. Maar wij zijn nog op zoek naar aanvullende informatie en camerabeelden in en rond de omgeving van de Burgemeester Hoebersstraat. Om zo meer informatie over de verdachte te krijgen.

Heeft u die avond iets gezien? Of beschikt u over camerabeelden waarop de verdachte te zien is? Deel dit met ons. Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-6070 of via www.politie.nl/upload.