Vijf mensen aangehouden voor handel in coronabewijzen

Nederland - Op woensdag 2 november zijn in De Rijp, Amsterdam, Amstelveen, Almere en Utrecht acht woningen doorzocht en vier personen aangehouden. Een vijfde persoon heeft zich in de middag gemeld op het politiebureau en is daar aangehouden. Het gaat om vier mannen en een vrouw tussen de 22 en 37 jaar oud. Zij worden ervan verdacht tientallen tot honderden valse coronabewijzen per persoon te hebben verhandeld. In totaal verdienden zij hiermee naar schatting vele tienduizenden euro’s, die afgepakt zullen worden. Naar drie andere verdachten wordt nog uitgekeken.