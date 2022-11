Woninginbraak in Horn, bewoonster breekt heup

De twee inbrekers – twee vrouwelijke tieners met een getinte huidskleur – zijn op enig moment de woning binnengetreden. Toen de bewoonster van het pand de woning binnenkwam, ze de twee meiden vermoedelijk gevlucht richting de Mussenberg of de Heer Willemstraat. De bewoonster is bij het ontdekken van de inbraak ter val gekomen en heeft daarbij haar heup gebroken. Onduidelijk is nog of de inbrekers hier een aandeel in hebben gehad.

Camerabeelden en meer informatie

De politie heeft diezelfde middag en avond nog een buurtonderzoek gedaan. Maar wij zijn nog op zoek naar aanvullende informatie en camerabeelden in en rond de omgeving van de Heer Willemstraat. Om zo meer informatie over de twee inbrekers te krijgen.

Heeft u die middag iets gezien? Of beschikt u over camerabeelden waarop de verdachten te zien zijn? Deel dit met ons. Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-6070 of via www.politie.nl/upload.