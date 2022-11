Politie zoekt personen bij wie infotainmentsysteem uit auto is gestolen

In de nacht van 18 op 19 november zette de politie de achtervolging in nadat een voertuig een stopteken negeerde. De bestuurder reed met hoge snelheid door Amersfoort. Uiteindelijk stopte de verdachte zijn auto op de Varkensmarkt en vluchtte te voet verder. Agenten konden de man uiteindelijk in de Paternosterstraat aanhouden.

Tijdens de dollemansrit heeft de 17-jarige verdachte iets uit zijn auto gegooid. Kort na de aanhouding werd een melding gedaan door een persoon die aan de Arnhemseweg woont. Hij vertelde dat hij direct nadat de auto voorbij raasde, gevolgd door de politieauto, er een voorwerp uit de auto werd gegooid. Hij hoorde hierna een harde klap tegen de voorgevel. Het bleek een infotainmentsysteem te zijn, dat mogelijk uit een Skoda afkomstig is. Dit soort systemen stuurt, onder andere, de navigatie van de auto aan en wordt vaak in het dashboardkastje ingebouwd.

Op 19 november werden er in een prullenbak aan de Arnhemseweg opnieuw een aantal multimediaschermen aangetroffen. Het lijkt er dus op dat er in korte tijd meerdere systemen uit auto’s zijn gestolen.

Nog niet gemeld?

De politie is op zoek naar meer mensen uit Amersfoort en omgeving bij wie in de nacht van 18 op 19 november, in de auto is ingebroken en waar nog geen aangifte van is gedaan. Verder wil de politie graag weten of er mensen zijn die dergelijke infortainmentsystemen of multimediaschermenen – zoals getoond op de foto’s – hebben gevonden. Neem dan contact op met 0900-8844.