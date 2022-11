Vermoedelijke bedreiger neergeschoten door de politie

Amsterdam - Vanochtend zondag 20 november is op de Waterkeringweg, door de politie, op een 27-jarige man geschoten. Hij is daarbij in zijn zij geraakt, hij is aangehouden, was aanspreekbaar en is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De gewonde man wordt ervan verdacht kort ervoor, op de Admiraal de Ruijterweg iemand van zijn scooter te hebben getrapt en een doodsbedreiging te hebben geuit.