Twee arrestaties in België na achtervolging vanaf Raamsdonksveer

Achtervolging

Die bestuurder passeerde de politie en reed daarbij hard tegen het portier van de bijrijder. In de vluchtauto, waarop valse kentekenplaten waren aangebracht, zaten drie of vier personen. Via de A27 en A58 ging de achtervolging met hoge snelheid via de afrit Ulvenhout door Strijbeek richting België. De chauffeur maakte daarbij diverse verkeersovertredingen, reed over de vluchtstrook en bracht daarbij andere automobilisten in gevaar. Ook sneed hij meerdere keren een politie auto af. Inmiddels werd vanuit de lucht de achtervolging waargenomen door de bemanning van de politieheli. Via de Meldkamer werden de Belgische politiediensten gewaarschuwd. Uiteindelijk reed de vluchtauto in Meer over een door een Belgische agent geplaatste stop-stick waarna de inzittenden crashten en te voet verder vluchtten.



Zoekactie

Tijdens de daarop volgende zoekactie gecoördineerd door de Belgische politie en met inzet van een hondengeleider uit Nederland zijn uiteindelijk twee verdachten waaronder de bestuurder aangehouden. Hun identiteit is nog niet bekend. Een of twee vluchters wisten te ontkomen.