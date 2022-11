Onderzoek naar vermiste Silvana Heber uit Hoogeloon

Nadat de vrouw zaterdagochtend niet kwam opdagen bij een afspraak met familieleden, sloegen zij alarm. Op basis van hun verklaringen startten we een onderzoek naar de verblijfplaats van de vrouw. We deden onder andere onderzoek in haar woning aan de Dyckmeesterstraat en zochten in de omgeving. Daarbij werden onder andere speurhonden en een helikopter ingezet. De auto van de vrouw namen we ten behoeve van verder onderzoek in beslag. Ook werd halverwege de zaterdagmiddag een Burgernetmelding verspreid, waarin de aandacht voor de vermissing van de vrouw werd gevraagd. We sluiten niet uit dat zij het slachtoffer is geworden van een misdrijf.



Man aangehouden

In de loop van het onderzoek werd zaterdag een man aangehouden die we ervan verdenken mogelijk meer te weten over de vermissing van de vrouw. Hij zit vast en is inmiddels uitgebreid gehoord. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot bekend worden van de verblijfplaats van de vrouw. In opdracht van de officier van justitie blijft de man voorlopig vastzitten. Hem zijn alle beperkingen opgelegd, wat betekent dat hij alleen maar met zijn advocaat contact mag hebben.



Zoektocht door Mobiele Eenheid en Veteran Search Team

Het onderzoek naar de vermissing van de vrouw gaat zondag in volle omvang door. In het kader daarvan worden door de Mobiele Eenheid enkele bospercelen in het buitengebied van Hoogeloon doorzocht . Zij worden daarbij ondersteund door speurhondengeleiders van de Landelijk Eenheid en vrijwilligers van het Veteranen Search Team. Daarnaast doen we uitgebreid buurtonderzoek en zijn we op zoek naar camerabeelden uit de omgeving waarop mogelijk iets te zien is. We komen graag in contact met iedereen die iets meer kan vertellen over de verblijfplaats van de vrouw of wat er met haar kan zijn gebeurd. Silvana is een vrouw van 36 jaar oud van ongeveer 1.60 meter lengte. Ze heeft een normaal postuur en rossig, halflang haar dat ze normaliter in een staart draagt. De vrouw droeg waarschijnlijk een zwarte, halflange jas en heeft mogelijk een bruine handtas bij zich. Zover bekend is zij niet in het bezit van een vervoermiddel.



Deel uw informatie of beelden

Heeft u deze Silvana mogelijk ergens gezien of informatie over haar verblijfplaats? Hebt u misschien camerabeelden die ons mogelijk kunnen helpen haar te traceren? Heeft u andere informatie die voor het onderzoeksteam van belang kan zijn? Neem dat meteen contact op met de politie via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of deel uw informatie eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.