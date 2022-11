Politie zoekt verdachte van steekincident Utrecht

De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar een verdachte en vraagt getuigen zich te melden die iets hebben gezien of gehoord.

Signalement

De politie zoekt een man met een mogelijk lichtgetinte huidskleur. Hij droeg een zwarte gewatteerde jas, zwarte broek en witte gympen. Heeft u tips? Bel 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via het onderstaande tipformulier.