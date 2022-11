Terugblik op ongeregeldheden rondom Staphorst

Tijdens de voorbereiding had de politie twee prioriteiten: het mogelijk maken van de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet en het ongestoord laten verlopen van de intocht van Sinterklaas. Zo was er veel politie, herkenbaar en onherkenbaar, aanwezig in en rond Staphorst om het evenement zonder problemen te laten verlopen.

Los van de colonne

Een belangrijk onderdeel van het ongestoord laten verlopen van de demonstratie en intocht was het begidsen van de demonstranten vanaf Zwolle, om zo eventuele blokkades te voorkomen of omzeilen. Helaas raakten een aantal demonstranten en waarnemers los van de colonne en stuitten onderaan de afrit van de A28 op de relschoppers.

Strafrechtelijk onderzoek

Bij de ongeregeldheden onderaan de afrit van de A28 is veel geweld gebruikt door relschoppers. Er zijn diverse strafbare feiten gepleegd, zoals het vernielen van andermans eigendommen, diefstal van goederen en er is onder andere aangifte gedaan van bedreiging. Ook het verhinderen van een toegestane demonstratie is een strafbaar feit. Daarom is direct een strafrechtelijk onderzoek gestart om de identiteit van personen te achterhalen die strafbare feiten hebben gepleegd. We vinden het als politie belangrijk dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ongeregeldheden en strafbare feiten zich moeten verantwoorden voor hun gedrag. Want vast staat dat dit niet zonder gevolgen mag blijven. Er zijn door de politie nog geen aanhoudingen verricht, maar het onderzoek is in volle gang. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van beschikbaar beeldmateriaal. Maar we roepen ook nogmaals getuigen op om informatie en beeldmateriaal met ons te delen.

Veiligheid in het geding

Doordat bij de afrit van de A28 veel politie-inzet nodig was, kon de veiligheid van de demonstranten en de bezoekers op het Marktplein niet meer kon worden gegarandeerd. Alle politie-inzet, waaronder een peloton ME was op dat moment nodig op andere locaties rondom Staphorst. Dit leidde uiteindelijk tot het besluit van de burgemeester van Staphorst de demonstratie te verbieden.

Kritische reflectie

Het feit dat het ondanks de voorbereidingen niet gelukt is ernstige bedreigingen en ongeregeldheden te voorkomen, betreurt de politie enorm. De politie vindt het belangrijk kritisch te kijken naar haar eigen handelen rondom deze ongeregeldheden. Daarom wordt op dit moment bekeken hoe de politie zich heeft voorbereid en hoe we op de dag zelf hebben gehandeld. Het zorgvuldig uitzoeken hiervan kost tijd. Dit betekent dat we nog niet meteen op alle vragen kunnen geven maar we zullen zeker op een later moment meer informatie geven.