Man gewond bij schietincident Zaandam

Meerdere kogels vlogen door de ruit. Daarbij werd de man geraakt in zijn been. De dader ging er daarna vandoor. Ondanks een grote zoekactie is deze verdachte niet meer aangetroffen. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Camerabeelden of beelden van een dashcam kunnen worden geüpload via www.politie.nl/upload. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



2022244090