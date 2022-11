Politie waarschuwt voor babbeltrucs in Purmerend en Volendam

In eerste instantie worden de bewoners gebeld met de mededeling dat er een onderzoek is ingesteld naar bezittingen van de slachtoffers. Vervolgens komen de personen die zich voordoen als politieagent langs om deze bezittingen mee te nemen. Gelukkig is dit niet in alle gevallen gelukt. De politie wilt u wel waarschuwen.

Wat is een babbeltruc?

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters zien er vaak betrouwbaar uit. Ze bellen vaak met een smoes en komen vervolgens aan de deur. Daaropvolgend stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. De politie ziet dat babbeltrucs vaak wordt toegepast bij senioren. Kent u senioren in uw omgeving? Waarschuw hen dan voor deze babbeltrucs.

Pas op voor babbeltrucs!

Als u niemand aan de deur verwacht, doe dan niet zomaar open als er wordt aangebeld. Doet u toch open, vraag hen dan naar hun legitimatiebewijs van de instantie waar zij zouden werken. Medewerkers van de politie, banken, verzekeringsmaatschappijen of thuiszorginstellingen komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken of dergelijke. Vraag deze personen later terug te komen, zodat u hun verzoek kan controleren. Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart. Lees hier meer informatie over babbeltrucs.

Slachtoffer van babbeltruc? Doe aangifte!

Bent u slachtoffer van een babbeltruc en de dader is verdwenen? Bel dan met de politie op nummer 0900-8844. Als de dader bij u binnen is of nog in de buurt aanwezig is, belt u direct met 112.