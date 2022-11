Avondwinkel overvallen, politie zoekt getuigen

Het drietal kwam rond 22.25 uur de winkel binnen en bedreigde de aanwezige medewerkster met een mes en ging er onder andere met een geldbedrag vandoor. Een zoekactie in de omgeving leverde niets op. De politie doet verder onderzoek.

Signalement van de overvallers

Volgens de medewerkster waren de overvallers tussen de 18 en 25 jaar oud, ze droegen alle drie een mondmasker en donkere kleding. Zij gaf verder de volgende signalementen door:

Verdachte 1:

donkere/zwarte schoenen met witte zool

deze verdachte had een mes in zijn hand

Actiontas

Verdachte 2:

witte tekst op de rug: "TEAM NIKE"

donkere/zwarte schoenen

Verdachte 3:

mondmasker

donkere/zwarte schoenen met witte zool

Iets gezien of gehoord?

De politie onderzoekt de zaak en is dringend op zoek naar getuigen. Heeft u op zondagavond iets opvallends gezien in de omgeving van de avondwinkel aan de Valkenboslaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Hieronder ziet u hou contact met ons kunt u opnemen. Uw tips of camerabeelden kunt u ook doorgeven via het tipformulier.